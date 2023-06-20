ضخ كميات جديدة من اللحوم البرازيلية في 10 مناطق بالإسماعيلية.. الكيلو بـ160 جنيها

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ضخ كميات جديدة من اللحوم البرازيلي في 10 مناطق لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقالت المحافظة إن الكميات الجديدة شملت لحوم مجمدة بسعر 160 جنيها، وكمية من الدواجن بأسعار مخفضة للجمهور بالمجمعات الاستهلاكية لرفع لعبء عن المواطنين قبل عيد الأضحي.

أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية

وترصد «الوطن» في السطور التالية جميع منافذ بيع اللحوم البرازيلي المجمدة في الإسماعيلية ضمن مبادرات المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري:

1- دلتا ماركت.. في شارع بورسعيد بجوار مسجد حفني بحي ثان الإسماعيلية.

2- أهرام العرايشية، بشارع البحري بمساكن هيئة فناة السويس بحي ثان.

3- أهرام زايد.. الشارع التجاري بالشيخ زايد في حي ثالث الإسماعيلية.

4- تجزئة الإسماعيلية.. شارع الثلاثيني بجوار معمل المختبر في حي ثان

5- تجزئة فايد.. بجوار الجمعية التعاونية بجوار كوبري سعد.

6- تجزئة القصاصين.. قرية البعالوة في مركز القصاصين.

7- تجزئة الخامسة.. منطقة الخامسة في حي ثالث الإسماعيلية

8- أسماك زايد.. الشارع التجاري بالشيخ زايد حي ثالث.

9- أسماك أبو سلطان.. قرية أبو سلطان في مركز ومدينة فايد.

10- تجزئة التل الكبير.. بجوار بنك ناصر الاجتماعي في مركز التل الكبير.

إشراف طبي على اللحوم

وأعلنت مديرية الطب البيطري انه بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية يتم الإشراف بشكل يومي على بيع اللحوم وتوزيعها لضمان صلاحيتها وجودتها قبل بيعها للمواطنين.