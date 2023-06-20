منح للإقامة في جزر أيرلندا بـ92 ألف دولار.. تعرف على الشروط

مع وجود كثافة سكانية في بعض الدول مثل الصين والهند، يوجد دول أخرى من بينها جزر إيرلندا تمتلك عددا ضئيلا من السكان، وتسعى لوضع خطة من أجل زيادة العدد في أكثر من 20 جزيرة نائية في المحيط الأطلسي، وذلك من خلال طرح منح بمبلغ يصل إلى 92 ألف دولار، للراغبين في العيش بتلك الجزر، ومنحة أخرى قدرها 67 ألف دولار للأشخاص الذين يصلحون عقار مهجور.

وأعلنت جذر إيرلندا، خلال الساعات القليلة الماضية، من بينها جزر إينيس مور، المعروفة بتصوير فيلم «The Banshees of Inisherin» الذي رشح لجائزة الأوسكار 2022، وهي واحدة من جزر آران التي تقع بالقرب من الساحل الغربي لايرلندا، عن حاجتها لسكان للانتقال إليها مقابل منح بعض التسهيلات لهم التي تساعدهم على الحياة بتلك الجزر، اذ أن تلك الجزر هي بمثابة نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها.

جزر إيرلندا تطرح منح للمواطنين للانتقال إليها

وصرحت جزر إيرلندا، أن هناك عدة معايير محددة للحصول على المنحة التي تقدمها للمواطنين البالغة نحو 92 ألف من أجل الانتقال إليها، وهي كالتالي:

- توجه للأشخاص الذين يستطيعون ترميم إحدى المباني المهجورة في إحدى جزر إيرلندا لمدة عامين على الأقل، بشرط أن يكون المبني بني قبل عام 2008.

- يجب أن يعيش الشخص الحاصل على المنحة من جزر إيرلندا، في المبنى كمقر إقامة رئيسي له عند اكتمال العمل، أو تأجيره.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز عربية، فإنه بالرغم من المناظر الخلابة الوعرة التي تتميز بها جزر إيرلندا، إلا أنه على مدى السنوات الماضية تضاءل عدد سكان تلك الجزر؛ إذ يعيش على أرضها في الوقت الحالي أقل من 3 آلاف شخص.

يشار إلى أن جزر إيرلندا من الجزر المهمة للسياحة؛ إذ تتلقى نحو أكثر من 300 ألف سائح سنويا، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا للعيش في جزر شاعرية.