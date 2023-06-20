طلبة الثانوية العامة بدمياط: امتحان اللغة الفرنسية سهل والأسئلة مباشرة

قال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن امتحانات الثانوية العامة منتظمة، وأدى الطلاب اليوم امتحان اللغة الفرنسية، وسارت الأمور بشكل طبيعي دون أي شكاوى وسط إجراءات واستعدادات وتأمين كامل مكثفة من الأجهزة الأمنية.

توفير أجواء مناسبة للطلاب

وشدد «عبدالرؤوف»، على أن 13051 طالبًا أدوا امتحانات الثانوية العامة بدمياط، وغرفة عمليات المتابعة لم تسجل أي شكاوى، مشيرأً إلى أن امتحانات المواد السابقة تمت تمت بشكل طبيعي دون تسجيل أي حالة غش، والمديرية حريصة على توفير كافة المستلزمات التى تساعد على تيسير كافة الإجراءات للطلاب.

وأكد عدد من الطلاب تابعين لإدارة عزبة البرج، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي والامتحان كان مباشر وفي مستوى الطالب المتوس، وكانت جميع الأسئلة مباشرة وكان الوقت مناسب لعدد الأسئلة وكان هناك هدوء وتوافر جو مناسب للامتحانات.

وقالت آلاء محمد طالبة بمدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة لـ«الوطن» أن الامتحان كان بسيطًا والأسئلة مباشرة وكان أبسط من امتحان اللغة العربية والذي كانت أسئلة النحو تحتاج إلى وقت أطول وبعض الأسئلة كانت غير مباشرة.