هل يأثم المسلم إذا لم يستطع الحج بسبب عذر أو مانع جسدي؟ الإفتاء تجيب

حددت دارالإفتاء المصرية شروط الحج والأعذار التي تعفي المسلم والمسلمة من أداء هذه الفريضة، موضحة أن الاستطاعة لا تتعلق بتوافر المال فقط.

شروط الحج

قالت دارالإفتاء المصرية بشأن وجود حرج على المسلم إذا لم يستطع الحج بسبب وجود مانع أو عذر، إن من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة على تحمُّل أعباء السفر ومشقَّاته، فلا حرج عليك أيها المسلم إذا قعد بك عذر أو مانع جسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، ولك أجر النية الصادقة.

تحمل مشقة السفر

أوضحت الإفتاء أنه لا يوجد حرج أو إثم على المسلم إذا لم يستطع أداء فريضة الحج بسبب وجود عذر أو مانع جسدي، لأن تحمل مشقة السفر من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج.