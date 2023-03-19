«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بالعيد الخامس لإنشاء كورال «سلام» اليوم

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالعيد الخامس لإنشاء فرق كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، وذلك مساء اليوم الأحد 19 مارس بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

معلومات عن كورال «سلام»

وقد تأسس كورال «سلام» في شهر مارس عام 2018 بشكل جديد ورؤية مختلفة، بهدف تكوين كورال وفرقة غنائية تقاوم كل تدنى غنائى وموسيقي غير هادف، وإتاحة فرصة غنائية راقية لكل صوت مميز من طفل وشاب، حيث تضم الفرقة مراحل عمرية من عمر سبع سنوات حتى ثمانية عشر عاما ثم مرحلة الشباب حتى 28 عام.

وتتميز الفرقة بأنها لا تقوم بغناء الأعمال الغنائية المعروفة والرائدة فقط بتوزيعات جديدة، بل تتغنى بأعمال خاصة بها يتم كتابتها وتلحينها وتوزيعها وإنتاجها خصيصا للفرقة لتناسب كل سن ولون غنائى مناسب لكل فرد فيها، وذلك على يد كبار الكتاب والشعراء، كما تجمع الأداء الشعرى الدرامى والغناء المرتبط بصورة غنائية درامية برؤية مصرية جديدة.

وقد قدم كورال سلام العديد من الحفلات المهمة على مسرح الجمهورية احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، وفي مهرجان الموسيقى العربية، وفي مقر جامعة الدول العربية احتفالا باليوم العالمي للتراث، كما قدم العديد من الحفلات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشارك في مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي عامين متتاليين وفاز فيه بجائزة التميز فى الغناء وجائزة الإبداع، بالإضافة لحفلات في محافظات مصر المختلفة، وعلى مسرح الحديقة الثقافية للأطفال في مناسبات متعددة.

وقد أنتج المركز عشرات الأغنيات منها الوطنية وأغاني المواطنة وأغاني المناسبات منها أوبريت "أهلا رمضان" كلمات فتحي الجندي، أوبريت "العبور" كلمات سامي شاكر، أغنية "انتباه" كلمات محمد ناصف، أغنية "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، أغنية "عالم الأطفال يتغير" كلمات فتحى الجندى، أغنية "اوعى كورونا تبقى جيوش" كلمات محمد ناصف، أغنية "أراجوز" كلمات أحمد زيدان، والأغنيات من ألحان وتوزيع وائل عوض قائد الكورال.