توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم باللجان الامتحانية، وفقا للمواصفات المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

توزيع درجات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023

أوضحت الوزارة أن توزيع درجات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023 للأسئلة المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد»، كالتالي:

- 40 درجة.. الدرجة الكلية اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023.

- 34 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية للغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023.

- 6 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية للغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023.

عدد أسئلة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

- عدد الأسئلة اللغة الفرنسية للثانوية العامة 31 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية للغة الفرنسية سؤالين.

- الأسئلة الموضوعية للغة الفرنسية 29 سؤالًا.

امتحانات الثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 بشأن أسئلة امتحانات وإجراءات التفتتيش:

- التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ومواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية «هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية».

- التأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها.

- التظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

- التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أية كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

- مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

- الالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة، خاصة بالنسبة للمواد التي لها ترجمة.