حكم المبيت بالمزدلفة ومقدار الوقت المتحقق به.. «الإفتاء» توضح

ينفر الحجيج يوم التاسع من ذي الحجة من مشعر عرفات، وهو يوم الحج الأعظم، متجهين نحو المزدلفة للمبيت، إلاّ أنّ البعض لا يبيت بالمزدلفة، ما دفع كثيرين إلى الاستفسار عن الحكم الشرعي لعد المبيت هناك، وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، ببيان الحكم الشرعي في المبيت بالمزدلفة، وهل يجب بتركه شيء، وما مقدار الوقت الذي يتحقق به المبيت، وهل يجوز للحاج أن يدفع منها إلى منى قبل منتصف الليل؟ وهو ما يوضحه التقرير التالي.

حكم المبيت بمزدلفة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ مبيت الحاج بالمزدلفة مشروعٌ على جهة كونه سُنَّةً في حقه إذا كان ذلك مُناسبًا حاله واستطاعته وتنظيم فَوْجِهِ، ولا فدية عليه في تركه، خصوصًا إذا كان صاحب عذرٍ في ذلك، ولا حرج عليه.

الوقت الذي يتحقق به المبيت

وأشارت الدار، إلى أنّ المبيت بالمزدلفة يحدث بالمكث فيها مدةً تزيد على قدر حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء فيها من الأكل أو الشرب في أيِّ وقت من الليل دون التقيُّد بمجاوزة نصفه.

مِن المقرر أنَّ أحكام الشرع الشريف مبنيةٌ على التيسير والتخفيف؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ونفوس المؤمنين تَتُوق إلى أداء فريضة الحج، إلا أنَّ المولى تبارك وتعالى قد جعل ذلك منوطًا بالاستطاعة؛ فقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

قال الإمام البغوي في «معالم التنزيل» (2/ 72-73، ط. دار طيبة): [والاستطاعة نوعان: أحدهما: أن يكون مستطيعًا بنفسه، والآخر: أن يكون مستطيعًا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه: أن يكون قادرًا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة.. أما الاستطاعة بالغير: هو أن يكون الرجل عاجزًا بنفسه؛ بأن كان زَمِنًا أو به مرض غير مرجو الزوال.. لأنَّ وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة] اهـ، ومِن الأمور التي اتفق الفقهاء على أنها مِن مناسك الحج: المبيت بالمزدلفة.