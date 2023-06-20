آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية: «نقدر ناخد الدرجة النهائية»

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الفرنسية في لجان امتحانية مؤمنة مراقبة بكاميرات، وسط إجراءات وقائية لصحة الطلاب، وإجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني، وبعد انتهاء الوقت الأصلي للامتحان، أجرت «الوطن» حوارات مع الطلاب، الذين ارتسمت على وجههم السعادة، لمعرفة رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية

وعن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية، قال مصطفى محمود أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، إن الامتحان كان في غاية السهولة، وفي مستوى الطالب المتوسط، ماعدا بعض النقاط البسيطة التي قد لا تذكر، وهذا شيء طبيعي، لتحديد الطالب المتميز الذي يستطيع الحصول على الدرجة النهائية، والطالب العادي.

وعطفًا على قوله، أضاف محمد صدقي الطالب بالصف الثالث الثانوي، أن امتحان اللغة الفرنسية كان في المتناول، وأغلب الأسئلة جائت من الكتاب المدرسي، مشددًا على عدم الإنصات للشائعات بأن الامتحان صعب معبرًا بقوله «الامتحان كان كويس جدا».

وأردف مروان حمدي الطالب بالصف الثالث الثانوي، بأن امتحان اللغة الفرنسية، كان بسيطا، ولا يوجد به أي أجزاء صعبة على الإطلاق، مشيدًا بمستوى الهدوء الموجود في اللجان الامتحانية، الذي يساعد على التركيز، «امتحان الفرنساوي النهاردة أي حد يقدر يحصل فيه على الدرجة النهائية».

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية

وبعد معرفة رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وهي كالآتي:

- الدرجة الكلية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 40 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 34 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 6 درجات.

- عدد أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 31 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالين.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: 29 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجة واحدة: 24 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 5 أسئلة.

- زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023: ساعتين.