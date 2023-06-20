طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء عن امتحان الفرنساوي: «كلام المراقب حفزنا»

أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، عن ارتياحهم بشأن امتحان مادة اللغة الفرنسية التي أدوهلا اليوم الثلاثاء، مؤكدين أن الامتحان كان جيدا في مجمله.

الطالب المذاكر تمكن من حل الأسئلة

وأكدت الطالبة هدير محمد من إحدى اللجان بالشيخ زويد، أن امتحان اللغة الفرنسية في المجمل كان جيدا، ولكن جاءت الأسئلة المقالية صعبة، ولكن الموضوعية كانت سهلة، ولكن الطالب الذي يذاكر دروسه يستطيع أن يعبر الامتحان بنجاح.

وقالت الطالبة رواء أحمد في العريش لـ«الوطن»، إن أسلوب المراقبين كان جيدا، فإن كلمات مراقب الدور حينما قال: «قولوا باسم الله، وكل حاجة بأمر الله، ركزوا براحة، وكل حاجة حتكون كويسة بإرادة الله»، قد نزعت التوتر من صدورنا، علاوة على عدم عبوس المراقبين، الذين قالوا لنا، لا يمكن أن يكون هناك غش حتى لا يأخذ الطالب الفاشل مجهود الطالب المذاكر

جو ملائم من المراقبين بلجان الامتحان

وذكرت مي عصام أحد الطالبات من العريش: «الحمدلله مر الفرنساوي على خير، وكنت خايفة من الأسئلة غير المتوقعة، ولكن في الحقيقية، الأسئلة كانت أكثر من جيدة، ونتمنى أن نتمكن من الحل في المواد الأخرى بنفس التركيز»، موضحة أن إدارة اللجان وفرت جوا ملائما وهادئا وغير متوتر للطلاب.

وكانت مجموعة من السيدات من أولياء الأمور قد حرصن على انتظار الأبناء أمام اللجان، بقراءة القرآن الكريم والأذكار والدعاء المتواصل للأبناء بأن يثبتهم الله ويشد من عزمهم.