نموذج إجابة امتحان اللغة الإيطالية للصف الثالث الثانوي 2023.. متى يصبح متاحا؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نموذج إجابة امتحان اللغة الايطالية للصف الثالث الثانوي 2023، تمت مراجعته بدقة من قبل خبراء ومتخصصين في مادة اللغة الإيطالية، قبل امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، والذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، وفقاً للجدول المحددة من وزارة التربية والتعليم.

نموذج إجابة امتحان اللغة الايطالية للصف الثالث الثانوي 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه من المقرر إعلان نموذج إجابة امتحان اللغة الايطالية للصف الثالث الثانوي 2023، وجميع نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد نهاية الامتحانات المقرر أن تنتهي يوم 13 يوليو 2023.

محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه سيتم إجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني بشكل يومي، فضلا عن اجراء تدقيق يدوي لعينة من الأوراق؛ لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، ومراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

ولفت إلى أنّ الأسئلة المقالية يتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين لوضع التقييم النهائي، وبذلك نحسم أمر اختلاف التقييم.

وأوضحت وزارة التعليم، كيفية تلافي حدوث خطأ في تظليل الإجابة في البابل شيت، أثناء التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنّه حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي ظلّلها الطالب.