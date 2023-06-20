الإجابات الكاملة لامتحان اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.. احسب درجاتك

عقب خروج طلاب الثانوية العامة من لجان الامتحان، ازدادت الأحاديث عن إجابات اللغة الفرنسية، إذ أدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية»، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

وتنشر «الوطن» إجابات مادة اللغة الفرنسية اليوم، لطلاب الثانوية العامة، وفقًا للدكتور تامر الرفاعي خبير اللغة الفرنسية، ونعمة محمود خبير المادة، لاطلاع الطلبة على الإجابات الصحيحة، ومقارنتها بإجاباتهم للوصول إلى درجة تقريبية للامتحان، والاطمئنان على تجاوز المادة بنجاح.

إجابات مادة اللغة الفرنسية

جاءت إجابة سؤال الوثيقة، على النحو التالي:

1. الصواب (C) leurs sports préférés.

2. الصواب (B) nulle.

3. الصواب (A) de la natation.

4. الصواب (B) l'équitation.

5. الصواب (C) individuels.

6. الصواب (A) en été.

إجابة سؤال المواقف

7. الصواب (C) les moyens de transport.

8. الصواب (A) une moto.

9. الصواب (C) bonne.

10. الصواب (D) à Marseille.

11. الصواب (A) loin de Charlotte.

12. الصواب (D) en été.

13. الصواب (D) C'est une course à vélo.

14. الصواب (B) J'aime monter à cheval.

15. الصواب (A) Tu as besoin d'un manteau.

16. الصواب (C) Comment vous trouvez ce film؟

17. الصواب (A) Va à l'épicerie.

18. الصواب (D) Merci, je dois étudier.

إجابة سؤال القواعد

19. الصواب (B) nos.

20. الصواب (A) Qui.

21. الصواب (A) peintres.

22. الصواب (B) jamais.

23. الصواب (D) chez.

24. الصواب (D) Si.

25. الصواب (C) cette.

26. الصواب (C) du.

27. الصواب (C) leur.

28. الصواب (A) en.

29. الصواب (D) s'est amusé.

وأدى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية»، اليوم، نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، بالشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.