أخبار امتحان الفرنساوي بالمحافظات اليوم.. «واضح وأسهل من أي سنة»

شهدت لجان الثانوية العامة في محافظات مصر المختلفة، اليوم الثلاثاء، حالة من الرضا بين الطلاب بعد انتهاء امتحان الفرنساوي اليوم، معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحان وانتهائه دون أزمات، فيما نفت وزارة التربية والتعليم ما نشر من أخبار حول تسريب الامتحان على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار امتحان الفرنساوي اليوم.. سهل ومباشر

وعن أخبار امتحان الفرنساوي اليوم، قالت آية خالد طالبة بمدرسة 25 يناير الثانوية في الإسماعيلية، إن الامتحان كان واضحًا وأسئلته مباشرة، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الامتحان تناسب الوقت مع الأسئلة الموجودة به وعدم وجود أي أسئلة تحتاج إلى التفكير العميق للحصول على الإجابات، قائلة: «الامتحان أفضل الامتحانات مقارنة بالأعوام الماضية».

وقالت خديجة إبراهيم إن امتحان اللغة الفرنسية كان أسهل من امتحان اللغة العربية، وجاء بشكل مباشر عدا بعض الأسئلة البسيطة التي جاءت للتمييز بين مستوى الطلاب، مؤكدة أن امتحان الألماني والإيطالي أيضا لم يشكو منه الطلاب وكان في مستوى المتوسط والوقت كاف لحلها، متمنية مرور الامتحانات المتبقية بنفس السهولة.

وفي محافظة الدقهلية، أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم مجيبين عن أخبار امتحان الفرنساوي اليوم بسهولة الامتحان وعدم وجود أسئلة صعبة به عدا نقطتين فقط.

وقال الطلاب إن امتحان اللغة الفرنسية كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتج إلى وقت أطول بسبب سهولة الأسئلة وعدم وجود أسئلة صعبة.

أخبار امتحان الفرنساوي اليوم.. التعليم تنفي تسريب الامتحان

وعن أخبار امتحان الفرنساوي اليوم ومانشر حول تسريبه قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّ الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من انطلاقه ، تعود لامتحان العام الماضي ولا علاقة لها بامتحان اليوم، مناشداً وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق