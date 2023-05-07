«ميدان الكتب» مبادرة لزيادة أعداد القراء بالمنوفية.. أسعار مخفضة واستعارة

«ميدان الكتب» فكرة نجحت في جذب أنظار المواطنين خاصة الشباب في مدينة السادات بالمنوفية، ولقت ترحيبا كبيرا من الجميع، حيث تقدم المبادرة الكتب بأسعار مخفضة، كما تتيح نظام الاستعارة بهدف الوصول إلى 100 ألف قارئ من أبناء المدينة، ويجري التوسع في المبادرة حاليا لتصل إلى طلبة الجامعات والأطفال.

زيادة عدد القراء في المنوفية

«مبادرة ميدان الكتب التي تهدف إلى زيادة معدلات القراءة نجحت في جذب اهتمام أبناء مدينة السادات، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين»، بهذه الكلمات بدأ الشاب محمد الشاذلي، منفذ المبادرة، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الهدف هو زيادة الوعي العام بالقراءة من خلال بيع الكتب بأسعار مخفضة، والعمل بنظام استعارة الكتب باشتراك رمزي لجذب عدد كبير خاصة من فئة الشباب.

تواصل «محمد» مع عدة هيئات ومؤسسات للحصول على الكتب، كما يقوم بالتنسيق مع الأماكن التي يتجمع بها الشباب مثل محلات الحلاقة أو الكليات وأماكن الانتظار العامة وغيرها، للوصول لأكبر عدد من الشباب، موضحا أن الهواتف والأجهزة الذكية مهمة للحصول على المعرفة، ولكن القراءة من الكتب تكون أفضل وتثبت المعلومات في عقل القارئ.

تعميم تجربة ميدان الكتب في المنوفية

لم يقف طموح «محمد» عند مدينة السادات فقط، «عايز أوصل لكل مدينة في محافظة المنوفية، من خلال التعاون مع عدد من الجهات لشراء الكتب بأسعار مخفضة، وتواصلت مع الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ومكتبة الطفل، لتنفيذ المبادرة»، مؤكدا أنه تقدم إلى إدارة مدينة السادات للحصول على مكان ثابت في قلب المدينة لتسهيل وصول المواطنين إليه.