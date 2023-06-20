المشدد 15 عاما لموظف زور أختامًا في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة عامل وذلك بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاتهامه بتزوير ختم بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج محل إقامته.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد ، وأحمد عصمت الزينى، وأمانة سر صلاح تمام

أحداث الواقعة والإخطار الأمنى

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من عام 2020، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم «ع،ع» حاصل على دبلوم زراعة وقلد بواسطة الغير خاتما لإحدى الجهات الحكومية، إذ وضع خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى المنيل الجامعي بحري بمستشفيات جامعة القاهرة بطريق الاصطناع على غرار الخاتم واستعمله بان يصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بأمر تنفيذه.

التقرير الطبي محل الواقعة

وجاء ذلك إضافة إلى أنه من غير أرباب الوظائف العمومية مع اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وفقا لمحضر النيابة، تقرير طبي منسوب صدوره زورا إلى مستشفى المنيل الجامعي بحري بمستشفيات جامعة القاهرة بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن امده بالبيانات المراد إثباتها فدونت به ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بمستشفى المنيل الجامعي بمستشفيات جامعة القاهرة على خلاف الحقيقة ومهره بخاتم غراء لذات الجهه.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره، وقد تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.