ممثل «الكرامة» في الحوار الوطني يطالب بإنشاء مجلس لدعم الصناعات التصديرية

قال أحمد شرف، ممثل حزب الكرامة، إنّه لابد من عرض المشكلات وطرحها في البداية، للوصول إلى نتائج مرضية، مشيرا إلى أنّ هناك فهم خاطئ في سياسات الصناعة ضد السوق الحر.

وأضاف ممثل حزب الكرامة، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجني الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان «السياسات الصناعية»، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أنّه لا بد من تحديد فقة الأولويات للصناعات، ما يصب في صالح السوق ككل.

وأوضح أنّه فيما يتعلق بـ الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قررت الدولة من الآن وضع قوانين لخدمة الصناعات، ولدينا 1%‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج.

وطالب بوضع قوانين أو حوافز استثمارية لمساعدة المصانع على التصدير، كما طالب بإنشاء مجلس للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية، ووضع السياسات الصناعية التي تدعم الاستثمار والصناعة، وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.