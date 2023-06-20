إصابة 7 أشخاص في حادث على طريق أولاد صقر بالشرقية

وقع حادث تصادم بين 2 توكتوك على طريق أولاد صقر -الدوار أمام كوبري أبو راجح؛ ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم الى مستشفى أولاد صقر وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر باستقباله 7 أشخاص مصابين جراء تصادم 2 توكتوك، ويدعيان «محمد. م.ب» 71 عاما، و«هناء.م. ب» 26 عاما، و«نفيسة م س» 63 عاما، و«عنيات م ح م» 50 عاما، و«محمد ا ع» 30 عاما، و«شيماء س ع» 22، وشخص آخر مصابين بإصابات مختلفة، فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تصادم 2 توكتوك

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصام بين عدد 2 توكتوك بطريق أولاد صقر أمام كوبري أبو راجح، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

تسيير حركة المرور

كانت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية دفعت بعدد من سياراتها الى موقع الحادث؛ لنقل المصابين للمستشفى، ومن جهتها رفعت الجهات الأمنية المختصة آثار الحادث من الطريق وتم رفع آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور امام المركبات والمارة.