«السياحة»: لم نتلق أي شكاوى من الحجاج.. و«طوارئ» لحل أي مشكلات تواجههم

أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات في وزارة السياحة والآثار، ورئيس بعثة الحج السياحي، إعلان لجان الوزارة حالة الطوارئ مع تكثيف رحلات سفر حجاج الشركات السياحية لأداء الحج هذا العام.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة نشرت لجانها في جميع المطارات المصرية والسعودية، بالإضافة لميناء نويبع ومنفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن، بالتنسيق بين الوزارة وغرفة شركات السياحة، بهدف التدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجه حجاج السياحة.

وأشارت إلى أن لجان السياحة تنسق مع السلطات السعودية لتسهيل وصول الحجاج المصريين، ونقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتة إلى وجود متابعة مستمرة لأحوال الحجاج سواء من خلال تلك اللجان أو لجان الوزارة بكل من مكة والمدينة.

تسهيلات كبيرة في وصول رحلات الحج إلى المطارات السعودية

وأشارت إلى أن رحلات قدوم حجاج السياحة تسير بانتظام شديد، مشيدة بالتسهيلات الكبرى التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، بكل المطارات والمنافذ والتعاون المستمر مع اللجان التابعة لوزارة السياحة والأثار.

وأوضحت أن اللجان المكلفة بمتابعة أحوال حجاج السياحة سواء المطارات والمنافذ أو مكة والمدينة لم تتلق أية شكاوى من الحجاج حتى الآن، مؤكدة التزام الشركات السياحية بتعاقداتها مع الحجاج، وشددت على أن اللجان بمكة والمدينة تتنقل بين أماكن إقامة حجاج السياحة، لاستطلاع أحوالهم ومتابعة أي شكاوى لأي حاج والتدخل لحلها.

وأشادت رئيس بعثة الحج السياحي، بالتعاون الكبير بين أعضاء اللجنة العليا للحج السياحي، حرصا من الجميع على نجاح الموسم وراحة الحجاج، مضيفة أن العمل سيستمر على قدم وساق حتى وصول آخر حاج، تابع لشركات السياحة.

عيادة طبية لحجاج السياحة بفندق أبراج القصواء بمكة

وأشارت إلى المجهود الكبير الذي يبذله الجميع، لتوفير سبل الراحة لحجاج السياحة، لاسيما تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16 ألف حاج هذا العام، وذلك من خلال العيادة الطبية التي جرى إنشاؤها بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتابعت: «اختيار ذلك الفندق لإقامة العيادة يأتي في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، على توفير سبل الراحة للحجاج، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الحجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها، ما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج»، موضحة أنه جرى تزويد العيادة بمخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يحقق أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.