مقرر مساعد الثقافة بالحوار الوطني: علينا إنتاج محتوى ملائم للأطفال

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إنَّ الهوية الثقافية دائما تواجه احتكاكا وقد يصل إلى صراع مع الهويات الأخرى الموجودة حولها، مشيرا إلى ما يحدث في المحتوى الخاص بالأطفال من شركات إنتاج عالمية والذي قد لا يتناسب مع الثقافة والهوية المصرية.

مجاهد: مقترحات لمواجهة التغيرات الثقافية الجديدة والمحيطة بعالمنا

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلته عبر زووم لتغطية خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه كان بين مقترحات جلسات الحوار الوطني عن الثقافة، مقترحًا يخص الأطفال في ضوء التغيرات الجديدة فيما تنتجه شركات إنتاج كارتون الأطفال العالمية من إدخال مفاهيم لا تتسق مع الهوية المصرية.

علينا إنتاج محتوى يلائم الأطفال في مصر

وتابع مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني: «في ظل السماوات المفتوحة لا نستطيع المنع لكن علينا أن ننتج محتوى للأطفال فنيا ملائما وبديلا أو قناة متخصصة تعرض أفكارا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وهويتنا».