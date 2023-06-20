كيف تحصل على الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة؟.. تطرح بالبنوك خلال ساعات

يترقب المصريون موعد إصدر العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، في الأسواق، بعد أن انتشرت اليوم صور التصميم الرسمي والنهائي للعملة البلاستيكية، والتي سيطرحها البنك المركزي المصري خلال أيام، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية كيفية الحصول على الـ20 جنيهًا البلاستيك الجديدة بعد طرحها.

كيف تحصل على الـ20 جنيه البلاستيك الجديدة؟

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بطرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا خلال أيام، تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، ويمكن للمواطنين الحصول على هذه العملة من خلال البنوك المصرية، بعد يزودها البنك المركزي بالشكل الجديد للعملة.

تصميم الـ20 جنيها البلاستيكية بطريقة برايل

يراعي تصميم العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا طريقة «برايل» لذوي الهمم؛ لمساعدتهم في التعرف عليها؛ إذ تتميز بالمرونة والقوة والسُمك الأقل، وتتضمن توقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إضافة إلى تتميز بطول عمرها الافتراضي، الذي يصل إلى نحو 3 أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن.