أبطال وصناع «2 طلعت حرب» يحضرون عرض الفيلم بمهرجان جربة

حرص أبطال فيلم 2 طلعت حرب، على حضور عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية، الذي يعرض حاليا في مدينة جربة التونسية.

أبطال العمل يحضرون عرض الفيلم بالمهرجان

كان على رأس الحضور؛ مجدي أحمد علي مخرج الفيلم، والفنان أحمد مجدي والفنان شريف حلمي وعدد من وسائل الإعلام المصرية والتونسية.

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.

يذكر أن فيلم 2 طلعت حرب هو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.