أستاذ استثمار: هناك توجه من الحكومة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك توجه كبير من الحكومة في التوسع في إنشاء المناطق الحرة، وهذا يأتي تزامنا مع رغبة قوية ومجهود كبير يُبذل من جانب الحكومة في إطار زيادة الاستثمارات، موضحًا أن الجديد في الأمر هو أننا نعهد بهذا الأمر لمطور أجنبي وهذا سيكون له إضافة جديدة.

إبراهيم: إنشاء المناطق الحرة ليس فقط بناء المنطقة

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة ليس فقط بناء المنطقة، بل أيضا القدرة على التواصل مع مجتمع الأعمال ومؤسسات الصناعة العالمية، وبالتالي لا يقتصر الأمر على عمل منطقة حرة ولكن توفير فرص نجاح ودخول المنطقة في الإنتاج والنشاط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.

سرعة تنفيذ متطلبات المناطق الحرة

وعن إنشاء أول منطقة حرة عامة تشيد بنظام المطور الصناعي بمحافظة دمياط، أكد أستاذ التمويل والاستثمار، أنه إذا ما كان هناك أي متطلبات لهذه المنطقة سيكون هناك سرعة لتنفيذ هذه المتطلبات، وسيكون هذا إضافة بالنسبة للوضع الاقتصادي، «لن يكون الأمر مختلفا عن المناطق الحرة الأخر،ى إلا أن يكون مطور صناعي وذو خبرات دولية عما يكون جهة حكومية تقوم بهذا الأمر، ونحن في حاجة للتعرف على الخبرات الدولية في هذا الإطار».