انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى تشجيع الاستثمار برعاية «العدل» والبنك الدولي

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم، للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة «أنسول» العالمية، وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حرص القيادة السياسية المصرية على تحفيز الاستثمار

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال كلمته في جلسة الافتتاح، أمس، وجود حرص كبير لدى القيادة السياسية المصرية، على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ«المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة»، يعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا المؤتمر حضره وزير التجارة والصناعة المصري، ووزير العدل القطري، ونائب وزير العدل السعودي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت، وممثل وزارة العدل التونسية نيابة عن وزيرة العدل التونسية، وعدد من سفراء دول عربية وأجنبية.