فضل تكبيرات العشر من ذي الحجة وصيغتها.. «الأزهر» يوضح

يحرص المسلمون على الصيام والإكثار من الأعمال الخيرية في الأيام العشرة من ذي الحجة باعتبارها أيام مميزة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ البعض يتساءل خلال الفترة الماضية عن تكبيرات العشر من ذي الحجة بهدف ترديدها طوال اليوم.

تكبيرات العشر من ذي الحجة

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية فضل تكبيرات العشر من ذي الحجة وفقا لما أعلنه الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك تحت عنوان «أيام التهليل والتكبير» حيث قال الأزهر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ.

فضل تكبيرات العشر من ذي الحجة

وحول تكبيرات العشر من ذي الحجة فإنه قد ورد في شرح الحديث الشريف، الذي ذكره الأزهر، أنه يُرشِدُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحَديثِ إلى فَضلِ العَمَلِ الصَّالحِ في العَشْرِ الأوائِلِ مِن ذي الحِجَّةِ؛ فيقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: «ما مِن أيَّامٍ أعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أحَبَّ إليه من العَمَلِ فيهِنَّ»، والمَعْنى: أنَّ أفضَلَ أيَّامِ السَّنةِ عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، والَّتي يكونُ فيها العَمَلُ الصَّالِحُ أقرَبَ أنْ يُقبَلَ ويُزادَ في الأجْرِ، «من هذه الأيَّامِ العَشْرِ» يَعْني: العَشْرَ الأوائِلَ مِن ذي الحِجَّةِ.

صيغة تكبيرات العشر من ذي الحجة

وفيما يتعلق بصيغة تكبيرات العشر من ذي الحجة، أو العيدين خاصة عيد الأضحى المبارك، بمناسبة قرب حلوله، فقد أوضحت الإفتاء، أن صيغة التكبير في العيدين سواء الأضحى أو الفطر، لم يرد شيء بخصوصها في السُّنَّة الْمُطَهَّرة، لكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد).