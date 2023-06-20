أستاذ شريعة لـ قناة الناس: هذه العلامات تدل أن العبد همه الآخرة

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنَّ الهمة أنواع، وهناك من همه في الدنيا، وهناك من همه في الآخرة، وهناك من همه بالله عز وجل، مشيراً إلى أنَّ هناك علامات تدل على إن كان العبد همه الدنيا أم الآخرة.

«مهنا»: من كان همه الآخرة ظهر في أعماله

وأضاف «مهنا»، خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ العبد إن كان همه الآخرة فيظهر ذلك في أعماله، قائلاً «لها في أعماله ظاهر، أوله أن يتقي الله في معاملاته، بمعنى مبيفتريش على خلق الله.. مبيكدبش لخوفه من يوم الحساب، ويعبد الله بإخلاص لعلمه أنه سيقابل الله عز وجل، ولا يهمل في العبادات».

اشتغال العبد بالآخرة له أعمال ظاهرة

وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، «يجب تقوى الله، ومن كانت الآخرة همه يكون له في الأعمال ظاهر وفي القلب عنوان، أي يكون بين العبد وبين الله عمار ويستشعر بوجود الله، وبينه وبين ربه صلة تدفعه للإحسان واتقاء الله - عز وجل- في أعماله جميعها، ومع الأيام علامات.. أي في الأحوال التي ترد عليه من الأنس في الله والمحبة لله وعلامات من الإقبال على الله».