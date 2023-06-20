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توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو بدءا من الأحد المقبل

كتب:

منة عبده
09:38 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و تلبية احتياجاتهم.

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وقال «عوض»، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن، يقومون بصرف نحو 29 مليار جنيه شهرياً.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.