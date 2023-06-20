«س و ج» عن موعد صرف معاشات يوليو لـ11 مليون مستحق

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات يوليو 2023، قبل حلول عيد الأضحى، والذي من المقرر أن يوافق الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» عن موعد صرف معاشات يوليو 2023 لـ11 مليون مستحق، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

س/ متى يبدأ صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين؟

ج/ وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين أول يوليو المقبل، أي يوم 1 في الشهر، كما هو المعتاد في صرف المعاشات كل شهر.

س/ هل يجرى تبكير صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين قبل عيد الأضحى؟

ج/ حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن تبكير صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين قبل عيد الأضحى.

س/ ما قيمة الزيادة المقررة على صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين؟

ج/ تبلغ الزيادة المقررة على صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين 15%، للشهر الرابع على التوالي، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى تطبيق هذه الزيادة في أبريل الماضي، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.

س/ كم يبلغ عدد المستفيدين من الزيادة المقررة على صرف معاشات يوليو 2023؟

ج/ يبلغ عدد المستفيدين من الزيادة المقررة على صرف معاشات يوليو 2023، 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.