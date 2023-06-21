سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين.. وأماكن بيعها بأسوان

أعلنت مديرية التموين بمحافظة أسوان، سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها، ليتمكن المواطنين من شرائها قبل حلول العيد، إذ طرحت الوزارة لحوما طازجة سودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، ومجمدة برازيلية والهندية بـ160 جنيه، ولحوم بلدي بـ260 جنيها.

وحددت التموين أماكن منافذ التموين، حيث تغطى المنافذ مراكز أسوان الإدارية، والتي جاءت كما يلي:

أماكن بيع اللحوم بأسوان

- السلاسل التجارية الكبرى بأسوان ومنافذ الشركة المصرية ومبادرة أمان وتوجد في 3 منافذ لسوبر ماركت راية.

- منفذ توزيع بميدان المجذوب بدائرة قسم شرطة كوم أمبو.

- منفذ أمان بالشركة المصرية أمام قسم شرطة كوم أمبو.

- منافذ مدينة أسوان لمبادرة أمان بشارع المحمودية.

- منفذ أمان بمدينة كوم.

- منفذ أمان بشارع الكنيسة الكاثوليكية بمدينة أسوان.

- فرع سوبر ماركت خير زمان.

- منفذين الشركة المصرية بمدينة أسوان.