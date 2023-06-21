ضبط عامل استولى على 85 ألف جنيه من مسن بزعم تسفير ابنه للخارج

تمكنت مديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل استولى على أموال مسن، بزعم تسفير ابنه للخارج، ولكنه لم يف بوعده، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بالواقعة.

تفاصيل الواقعة وتحرير محضر

أفاد الإخطار بورود محضر لمركز سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو مدين.م، 64 عاما، بالمعاش، ويقيم بدائرة مركز المراغة بتضرره من المدعو خيري.م 56 سنة، عامل بمسجد ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ 85 ألف جنيه، مقابل تدبير فرصة عمل لنجله بدولة الإمارات، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة بمحافظة سوهاج، ضُبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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