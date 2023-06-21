مواعيد دورة تعلم فنون الخط العربي بإدارة ملوي التعليمية بالمنيا

أعلن قسم الموهوبين بإدارة ملوي التعليمية في جنوب محافظة المنيا، عقد دورات مجانية متخصصة في فنون الخط العربي، في إطار خطة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم، بالاهتمام بتفعيل البرامج الإثرائية لتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات خلال الإجازة الصيفية.

دورات مجانية في فنون الخط العربي

وقالت غادة محمد رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة ملوي التعليمية في محافظة المنيا، إن هدف الدورات المجانية المتخصصة فى فنون الخط العربي، الحفاظ على تراث الخط العربي ونشره، وتحسين مستوى الراغبين بتعليم الخط العربي، وكذلك دعم وتعزيز مهاراتهم، وتحسين مستوى الخط لدى أبنائنا الصغار.

مواعيد دورات تعلم فنون الخط العربي

وقال الدكتور بهاء حسن مدير إدارة مركز ملوي التعليمية، إن الدورة الأولى ستكون للمرحلة الإعدادية والثانوية والمعلمين، ستبدأ يوم الإثنين الموافق 3 يوليو المقبل، وتستمر حتى الخميس 20 يوليو، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، وستكون بمقر المدرسة الثانوية الصناعية للبنات أمام شارع رياض.

كيفية التقديم في الدورة

وأضاف أن الدورة الثانية، ستكون مخصصة لتحسين الخط للأطفال، وستبدأ من يوم الثلاثاء 4 يوليو المقبل، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا هي: الأحد، الاثنين، والثلاثاء، من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا، وعلى من يرغب بالاشتراك في دورات تعلم فنون الخط العربي المجانية، طباعة الاستمارات المخصصة، وتقديمها لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة ملوي التعليمية.