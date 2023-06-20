تواصل أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في الأسواق والمحلات هدوئها الملحوظ، بعد أن سجلت الفترة الماضية تراجعات عديدة بسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف وقلة القوة الشرائية، في ظل توقعات قوية بعودة الانخفاض في الأسواق مرة أخرى بالنسبة للدواجن والبيض والكتاكيت والأعلاف أيضا، بحسب ما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

وأضاف السيد أنّ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة تسجل اليوم الثلاثاء 68 جنيها، وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 76 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الساسو 85 جنيهًا داخل المزرعة، وتسجل الدواجن الأمهات في المزرعة 60 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 70 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

وتابع أنّ سعر البانيه اليوم الثلاثاء يتراوح بين 165 و175 جنيهًا، والشيش طاووق بين 155 و165 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الأوراك بين 85 و90 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح الأبيض بين 7 و7.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.25 و6.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 9 إلى 10 جنيهات، والكتكوت الهجين بين 7 و7.5 جنيه، فيما يتراوح كتكوت جيل ثاني بين 7.5 و 8.5 جنيه.