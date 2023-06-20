أسعار الدواجن بالأسواق والمحلات اليوم الثلاثاء.. الكتكوت بـ6 جنيهات

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في الأسواق والمحلات، حالة من الاستقرار، إذ أن تتراوح بين 67 جنيهاً و68 جنيهاً للكيلو، في أرض المزرعة، بحسب بيانات بورصة الدواجن.

وأكد سعيد رجب، عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات، شهدت حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء، وجاء سعر الفراخ الساسو بين 82 و83 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، عند 67 جنيهاً و68 جنيهاً، في أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بين 70 و73 جنيهاً حسب المنطقة، وفقا لعضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أسعار مشتقات الدواجن

وسعر كيلو الفراخ البانيه يتراوح بين 165 جنيهًا و175 جنيهًا، بحسب «رجب»، بينما يتراوح سعر الشيش طاووق بين 155 جنيهًا و165 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء، فقد سجل الكتوت البلدي سعراً بين 5.25 و6.25 جنيه، والهجين بين 6.5 و7.5 جنيه، وجيل ثاني بين 7.5 و8.5 جنيه، و«روزي بيور» بين 7.5 و8.5 جنيه، والأبيض بين 7 و7.25 جنيه، و«ساسو بيور» بين 10 و11 جنيهًا، والساسة بين 9 و10 جنيهات.