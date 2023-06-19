أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-6-2023 بالأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-6-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارًا، إذ أن تتراوح بين 67 جنيهًا و86 جنيهًا في أرض المزرعة بحسب بيانات بورصة الدواجن وصبري سعيد عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-6-2023 في الأسواق والمحلات، بالنسبة للفراخ الساسو بين 82 و83 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 67 و86 جنيهًا، في أرض المزرعة وتصل إلى المستهلك بين 70 و73 جنيهًا حسب المنطقة، بحسب سعيد.

أسعار مشتقات الدواجن

وبالنسبة لأسعار مشتقات الدواجن، كيلو الفراخ البانيه يتراوح بين 160 جنيهًا و170 جنيهًا، وكيلو الشيش طاووق بين 150 جنيهًا و160 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت، سجل سعر الكتكوت البلدي بين 5.25 جنيه و6.25 جنيه، والكتكوت الأبيض بين 7 و7.25 جنيه، والساسو البيور بين 10 و11 جنيهًا، والساسو بين 9 و10 جنيهات، والهجين بين 6.5 و7.5 جنيه، والجيل الثاني بين 7.5 و8.5 جنيه، والروزي بيور ين 7.5 و8.5 جنيه.