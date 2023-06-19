أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات.. الأبيض يسجل 76 جنيها

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات لم يحدث بها أي تغيير وذلك بعد أن هبطت أمس 3 جنيهات والسبب الرئيسي في ذلك الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، كما ساهم اهتمام وإقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء اللحوم الحمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى في انخفاض سعر الدواجن.

وأضاف «السيد»، أنَّ أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات تبلغ 68 جنيهًا في المزرعة والتنفيذ الفعلي 76 جنيهًا فيما يسجل الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

وتابع أنَّ سعر الدجاج الساسو يسجل في المزرعة 85 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا والدواجن الأمهات تسجل 60 جنيهًا وذلك داخل المزرعة وتباع بمحال الطيور الحية بسعر 70 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أنَّ كيلو البانية يتراوح اليوم الأثنين ما بين 165 و175 جنيهًا والشيش طاووق ما بين 155 و165 جنيهًا كما يتراوح سعر الأوراك ما بين 85 و90 جنيها.