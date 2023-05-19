إزاي تستخرج بدل فاقد تصريح عمل من منزلك؟.. في خطوات بسيطة 

هناك عدد من الخطوات التى تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا للمواطنيين من خلال موقعها الرسمي، ومن بين تلك الخدمات والتي يبحث الكثيرون عنها طريقة استخراج بدل فاقد تصريح عمل.

إزاي تستخرج بدل فاقد تصريح عمل

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» خطوات استخراج بدل فاقد تصريح عمل إلكترونيًا من منزلك بطريقة سهلة ومبسطة وخلال دقائق قليلة.

وأولى تلك الخطوات اللازمة لاستخراج بدل فاقد تصريح عمل، تكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط ، وتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب، وتسجيل الدخول.

الخطوة التالية تكون من خلال الضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، الموجودة في الشريط العلوي الموجود بالموقع، والضغط على أيقونة «تصاريح العمل»، وبعدها الضغط على «استخراج بدل فاقد تصريح عمل».

إدخال البيانات الخاصة

وبعد ذلك تدخل بعض البيانات الخاصة بك والتأكد من صحتها، ومنها الرقم القومي ورقم هاتفك والوظيفة والمحافظة والبريد الإلكتروني، وتحدد طريقة دفع رسوم الخدمة، وموعد استلام تصريح العمل.