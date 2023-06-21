حبس سائق تسبب في وفاة مسن أثناء عبوره الطريق بالخليفة

قررت النيابة العامة حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل مسن بالخطأ أثناء عبوره الطريق بمنطقة الخليفة، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة تقريرا حول فحص ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي ادعاء حادث سيارة، وأفاد الأخطار بوفاته أثناء محاولة إسعافه.

وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «حسن.م»، في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط السائق المتسبب في الواقعة

التحريات: السيارة صدمته أثناء عبور الطريق

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المتوفي للطريق صدمته السيارة وتمكن قائدها من الهرب، وعقب تقنين الإجراءات وفحص كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة