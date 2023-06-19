«تموين الفيوم»: توفير خروف العيد للمواطنين بأسعار مخفضة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن توفير أضاحي العيد بأسعار مخفضة «خراف» في مختلف فروع الشركة المصرية المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، فضلًا عن توافر مختلف أنواع اللحوم السوداني، والبرازيلي المستوردة، وحتى اللحوم الضاني الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولرفع الأعباء عن كاهلهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن سعر الخروف 2023 ضمن أضاحي العيد في منافذ الشركة المصرية بمحافظة الفيوم، فضلًا عن أسعار اللحوم السودانية، والبرازيلي المستوردة والضأن الطازجة.

كم سعر الخروف؟

وكشف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّه جرى توفير «خرفان» أضاحي العيد في مختلف فروع الشركة المصرية مختلفة الأوزان، موضحًا أنّ سعر كيلو الخرفان قائم يبلغ 170 جنيهًا، ومتاح حجزه في فرع الشركة المصرية بمنطقة الحواتم.

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إلى أنّ سعر خروف العيد في منافذ الشركة المصرية يتوقف على حسب وزن الخروف، حيث يتم احتساب من خلال ضرب سعر الكيلو، والذي يبلغ 170 جنيهًا في وزن الخروف، لمعرفة كم يبلغ سعر الخروف.

سعر الخروف 30 كيلو

ويبلغ سعر الخروف وزن 30 كيلو، نحو 5100 جنيهًا فقط، بينما تصل الأسعار إلى 8 آلاف جنيهًا للخروف ثقيل الوزن.

أسعار اللحوم اليوم

وفيما يخص أسعار اللحوم اليوم في منافذ الشركة المصرية التابعة للتموين، أوضح وكيل تموين الفيوم، توافر اللحوم الضأن والبرازيلي المجمدة والسودانية، والتي جرى توفيرها بكميات كبرى لتغطي احتياجات المواطنين من اللحوم طوال الفترة الحالية وخلال أيام العيد في مختلف المراكز، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم.. يبلغ سعر الكيلو 160 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضاني الطازج.. يبلغ سعر الكيلو 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة.. يبلغ سعر الكيلو 195 جنيهًا.

أماكن وفروع الشركة المصرية في الفيوم

وفيما يخص أماكن وفروع الشركة المصرية في الفيوم، فإنّها تضم 15 فرع جملة، بالإضافة إلى 9 فروع تجزئة، وهايبر منتشرين بمختلف أرجاء المحافظة، حيث يحتوي كل فرع منهم على اللحوم والدواجن البرازيلية المجمدة فضلًا عن توافر نحو 32 صنفًا من السلع التموينية.