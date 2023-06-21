رئيس حي ثاني طنطا يكشف تفاصيل أول تجربة لري الأشجار بالطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثاني طنطا، تنفيذ الحي أول تجربة لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق الهاتف المحمول في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر»، موضحًا: «هذه التجربة جديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن زراعة 100 مليون شجرة والحفاظ على نقطة المياه، وهو ما دفعنا إلى ابتكار فكرة جديدة».

قمنا بتطوير خلية شمسية على الكورنيش

وأضاف رئيس حي ثاني طنطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «قمنا بتطوير خلية شمسية على الكورنيش، وفكرنا في وجود زراعات، حيث زرعنا 600 شجرة بطول 8 كيلومترا، ولكن ريها بالطريقة التقليدية يكلفنا سيارة ومواد بترولية وسائق وعمالة».

فكرنا في بناء خلية شمسية تستفيد من وجود المياه

وتابع رئيس حي ثاني طنطا: «فكرنا في بناء خلية شمسية تستفيد من وجود المياه، وربطنا الخلية بمحرك يرفع المياه من ترعة القاصد، وطورنا الفكرة من خلال تطبيق على الهاتف واستخدمنا الذكاء الاصطناعي من أجل ري الأشجار عن بعد بالتطبيق».

حتى الآن زرعنا 15 ألف شجرة

وأوضح رئيس حي ثاني طنطا أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة والمحافظ أشدا بـ التجربة: «حتى الآن زرعنا 15 ألف شجرة ما بين مثمر ومزهر، حيث نزرع المزهر في الشوارع ونحاول اختيار أنواعا معينة من أجل الحفاظ على الهوية البصرية للحي، والحي يتزين باللون الأخضر لأن هناك عدد كبير من الأشجار في جميع الشوارع».