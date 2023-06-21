توصيات برلمانية لإنقاذ الأندية الشعبية.. أبرزها إعفاء الضريبة المضافة

أصدرَت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين عددًا من التوصيات لدعم الأندية الشعبية.

توصيات لجنة الشباب والرياضة

وشملت التوصيات تخصيص الاتحاد المصري لكرة القدم جزءا من حصيلة عوائد البث الفضائي للمباريات لصالح دعم الأندية الشعبية

كما تضمنت التوصيات تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، فالدور الذي تقوم به الأندية الشعبية والجماهيرية كبير والعائد علي الدولة سيكون أكبر من أي ضرائب تحصل من تلك الأندية لأنها الحصن الحصين لشبابنا من الانجراف لتيارات التطرف أو لاتجاهات أخرى غير محمودة العواقب.

كما تضمنت التوصيات نقل ولاية الأراضي المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة، وتخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل، وزيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

شددت اللجنة البرلمانية على ضرورة عمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية لتلك الأندية ومنحها مزايا وإعفاءات مقابل الرعاية، وذلك في ضوء الاستثمار الرياضي المنصوص عليه بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها، في ظل القيود المفروضة على الإجراءات في هذا الشأن.

وأكّد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين للبرلمانين، أنَّ التوصيات الكاملة الصادرة عن اجتماع اللجنة مع ممثلي الأندية الشعبية تمّ صياغتها بعد 8 ساعات متواصلة من العمل.