تنسيق الثانوية العامة 2023 في المحافظات.. اعرف الحد الأدنى للقبول

ينتظر عشرات الآلاف من الطلاب في بعض المحافظات، بدء تنسيق الثانوية العامة 2022، وذلك بعدما أعلنت نحو 17 محافظة تنسيق الثانوية العامة 2023 في مختلف مدارسها سواء للحكومي أو الخاص أو فصول الخدمات، حيث جاء أعلى تنسيق ثانوي عام في سوهاج بـ251 درجة، بينما جاء أقل تنسيق ثانوي عام في الوادي الجديد بـ219.5 درجة.

وتستعرض «الوطن» تنسيق الثانوية العامة 2022/ 2023 في بعض المحافظات للمدارس الحكومية، وثانوي عام بالمدارس الخاصة، ومدارس الخدمات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

في الجيزة، بلغ الحد الأدنى للقبول في ثانوي عام بالمدارس الحكومية 225 درجة، بينما بلغ 140 درجة لثانوي عام الخاص، و175 درجة لثانوي عام منازل وخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة، سجل الحد الأدنى للصف الأول الثانوي 245 درجة بالمدارس الحكومية، بينما بلغ 140 درجة في المدارس الخاصة، و205 درجة في مدارس الخدمات.

ثانوي عام تقبل من كام 2023 الغربية؟

وفي الغربية، بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي نحو 237 درجة بالمدارس الحكومية، و175 درجة في المدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية من 225 درجة كحد أدنى للقبول في المدارس الحكومية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية ليبلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الحكومية 240 درجة، و220 درجة للمدارس الخاصة، و230 درجة لمدارس الخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا، بلغ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في المدارس الحكومية 2018 درجة، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في فصول الخدمات 180 درجة، بينما الثانوي الخاص 175 درجة، والثانوي الرياضي 208 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة السويس

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة السويس 230 درجة في مدارس الثانوي العام، و210 درجة لمدارس الثانوية العامة الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة قنا

وجاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة قنا، نحو 250 درجة في المدارس الحكومية، وجار اعتماد تنسيق الثانوية العامة في مدارس الثانوي الخاص بحسب معدلات كثافة الفصول حسب لائحة كل مدرسة، فيما يأتي تنسيق فصول الخدمات طبقًا للمجموع وبحسب مبدأ تكافؤ الفرص.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية فقد بلغ الحد الأدنى للقبول في مدرسة الثانوية العامة 233 درجة، بينما بلغ 208 لمدارس الثانوية العامة بالمدارس الخاصة، و205 درجة لمدار الخدمات بمصروفات.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2022/ 2023 في جميع المحافظات كالتالي:

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج.. 251 درجة بالمدارس الحكومية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بأسوان.. 225 درجة كحد أدنى بالمدارس الحكومية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى 243 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بالإسماعيلية.. 230 درجة الحد الأدنى.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية.. 225 درجة كحد الأدنى.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف.. 233 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بورسعيد.. 244 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الوادي الجديد.. يختلف من إدارة تعليمية إلى أخرى حيث جاء الحد الأدنى للتنسيق في مدارس الثانوية بالخارجة 243.5 درجة، و237 درجة في مدارس الداخلة، و219 درجة في مدارس الفرافرة، و231 درجة في مدارس باريس، و220 درجة في مدارس بلاط.

هل يوجد مرحلة ثانية تنسيق الإعدادية؟

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنّه من المتوقع أن يوجد مرحلة تنسيق ثانية بعد الإعدادية، تحدد عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى وتحديد الكثافة الطلابية بالفصول.