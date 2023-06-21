تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة قبل امتحاني الكيمياء والجغرافيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنبيه عاجل لطلاب الثانوية العامة قبل عقد امتحاني مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، الأحد المقبل، بكتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة، سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية، أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، مؤكدة أنّ هذا التنبيه مكرر كل مادة لتذكير الطلاب.

التعليم لـ«الطلاب»: لا تقلقوا

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ أعمال التصحيح تتم أولا بأول، للمواد التي انتهى الطلاب من أداء امتحانها، قائلا: «محدش يقلق وكل طالب هياخد حقه ودرجاته اللي يستحقها، ولن يظلم أي طالب، وسنعمل على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب».

ولفت إلى أنّ تصحيح امتحانات الثانوية العامة يتم إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية، دون تدخل العنصر البشري لتحقيق العدالة الكاملة بين طلاب في الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منضبط

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلقى أي شكاوى خلال سير امتحانات الثانوية العامة حتى الآن، والامتحانات تسير بشكل منضبط وآمن، وكاميرات المراقبة المتواجدة داخل اللجان الامتحانية عملت على تقليص حالات الغش، وأنّ الوزارة هدفها القضاء نهائيا على ظاهرة الغش الإلكتروني، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

لا زيادة للوقت المخصص للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات لـ«تلفزيون الوطن»، أنّه لا زيادة للوقت المخصص للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة في كل مادة بعد إضافة الأسئلة المقالية، قائلا: «كل حاجة معمول حسابها وفق الوقت المحدد لكل مادة، وجميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية بها كاميرات مراقبة للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، وتحقيق العدالة بين الطلاب».