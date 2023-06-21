محافظ الفيوم: ذبح أضاحي المواطنين مجانا في 12 مجزرا حكوميا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فتح 12 مجزرًا حكوميًا أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد محافظ الفيوم، جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع

في سياق متصل، وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطب البيطري، بمنع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية والغرامات المالية المقررة في حالة المخالفة.

توفير أطباء بيطريين بالمجازر

كما وجه المحافظ بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشددًا على منع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، كما كلف رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

أماكن المجازر المجانية بالفيوم

من جهته، صرح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري، بأن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم، تشمل مجازر العزب، واللاهون، وهوارة المقطع، والعدوة.

أما في مركز أبشواي، جرى تحديد مجازر أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفي مركز إطسا، جرى تحديد مجزر إطسا، وفي مركز طامية تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز سنورس مجازر فيديمين، وترسا، وسنهور القبلية.