مليون و714 ألف جنيه إيرادات فيلم «رهبة» خلال 4 أسابيع

جاء إجمالي إيرادات فيلم رهبة، منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار 4 أسابيع بنحو مليون و714 ألف و97 جنيها، واحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس، 18 ألف و231 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، سما إبراهيم، محمود البزاوي، وياسر الطوبجي، مصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم رهبة، في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، حيث يجسّد أحمد الفيشاوي شخصية سيد رهبة الذي ينتمي لعالم البلطجة والإجرام، ويُفاجئ بمواقف تقلب حياته رأسًا على عقب، ويتورط معه الكثيرين.

أغنية دعائية

وجمعت الأغنية الخاصة بالفيلم، بين أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، وتحمل اسم «إمبابة أجمل من باريس»، وطُرحت على موقع المشاهدات «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.