2.6 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم مغامرات كوكو بدور العرض في 9 أسابيع

جاء إجمالي إيرادات فيلم مغامرات كوكو على مدار 9 أسابيع الماضية، وذلك منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم عيد الفطر 2023 نحو 2 ملايين و658 ألف و140 جنيها، ويحتل حاليًا المركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما أمس، إذ حقق أمس الثلاثاء 500 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أفلام عيد الأضحى 2023

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إنَّ الأفلام التي تحقق إيرادات ضعيفة سيتم رفعها من دور العرض السينمائي، تمهيدًا لاستقبال موسم أفلام عيد الأضحى 2023 أبرزها فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، والبعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، وتاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، فيما انطلق عرض فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وأس أس، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، م تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور قصة فيلم مغامرات كوكو في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الخيال والمفاجآت، من خلال عالم الحيوانات الناطقة الذي يجسد فكرة الصراع بين الخير والشر، وتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة.