فيلم «هارلي» إيرادات الموسم الماضي بـ36 مليون جنيه

تواصل أفلام موسم عيد الفطر سباقها في الأسبوع العاشر والأخير في السينمات قبل أيام من طرح أفلام موسم عيد الأضحى، وكان يتنافس خلال الموسم 7 أفلام لم يتبق منهم في المنافسة سوى 5 أفلام بعد سحب فيلم «رمسيس باريس» من السينمات بسبب مشاكل قانونية بين الشركة المنتجة وأحد الممثلين في الفيلم، ثم سحب «ساعة إجابة» بسبب ضعف الإيرادات.

تصدر فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي قائمة الإيرادات الكلية لأفلام عيد الفطر، بالرغم من تراجعه في قوائم الإيرادات اليومية والأسبوعية، ونجح الفيلم في تحقيق 35.9 مليون جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

شيكو يحقق 12 مليون جنيه في أول بطولة منفردة.. و«مغامرات كوكو» يتذيل إيرادات أفلام عيد الفطر

وبفارق 5 ملايين جنيه، جاء فيلم الرعب يوم 13 للمخرج وائل عبدالله في المركز الثاني في القائمة التي تضم 4 أفلام، بـ30 مليون جنيه حققهم على مدار 9 أسابيع، يليه الفيلم الكوميدي «بعد الشر» الذي حقق إجمالي إيرادات 15.6 مليون دولار، ثم فيلم «ابن الحاج أحمد» الذي يعتبر البطولة السينمائية المنفردة الأولى لـ شيكو، والذي حقق 12 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

بينما تذيل فيلم «مغامرات كوكو» قائمة إيرادات عيد الفطر، إذ لم يحقق سوى 2.6 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات.