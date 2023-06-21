«أطباء القليوبية»: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة

أعلنت نقابة أطباء القليوبية، فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية للعام الجاري، إذ جرى تشكيل لجنة بدأت عملها اعتبارا من أمس وحتى الجمعة 30 يونيو الجاري، يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، بمقر نقابة أطباء القليوبية ببنها في عمارات غرب الاستاد.

لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية

وأشارت النقابة في بيانها، إلى أنه جرى تشكيل لجنة تلقي الطلبات من الراغبين في الترشح لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية، من الدكتور أحمد أنور كمال أمين عام النقابة بالقليوبية رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، وعضوية الدكتور أحمد يوسف، والدكتور رؤوف فؤاد عضوا مجلس النقابة، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي.

أوضح الدكتور أحمد أنور كمال، رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين، لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في تصريحات لـ«الوطن» أن الانتخابات تجري هذه المرة على مقعد نقيب النقابة الفرعية بالقليوبية، ومقعدين فوق السن لأكثر من 15 عاما، قيد بالنقابة ومقعدين تحت السن أقل من 15 سنة قيد، إذ يجرى التقدم للجنة في المواعيد المحددة، تمهيدا إلى إعلان قوائم المرشحين للمقاعد التجديد بالنقابة العامة والفرعية، على أن تجرى الانتخابات الجمعة 13 أكتوبر 2023.

أضاف أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية، إذ تتلقى اللجنة طلبات الترشح يوميا حتى الجمعة 30 يونيو من 9 صباحا حتى 9 مساء بمقر النقابة الفرعية ببنها، طوال فترة التقدم، على أن يستمر انعقاد اللجنة حتى في أيام العطلات الرسمية.

الجدول الزمني لإجراءات انتخابات أطباء القليوبية

أوضح أنه عقب غلق باب الترشح، يعلن أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو، وفتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو المقبل، على أن يفتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وإعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس المقبل.

وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبربمقر النقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية ببنها، ومن المقرر تحديد وإعلان أماكن عقد اللجان خلال الفترة المقبلة.

الأوراق المطلوبة للترشح

أشار إلى أن الأوراق المطلوبة عند الترشح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022 وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وصورة كارنيه النقابة الساري، مضيفا أن عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من 15 سنة، تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.