إرشادات «حماية المستهلك»: العمر الملائم لخروف العيد من 8 حتى 12 شهرا

نوه جهاز حماية المستهلك، في نشرة استرشادية عن شراء الخروف، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى 2023، أن العمر الملائم لذبح الخروف من 8 شهور وحتى 12 شهرا.

كيفية تحديد عمر خروف العيد

وقدم جهاز حماية المستهلك، عدة معلومات مهمة للمواطنين عن كيفية تحديد عمر خروف العيد خاصة للمواطنين ممن سيتبعون السنة بذبح الأضاحي من الخراف، وشملت المعلومات كالتالي:

** الخروف الأقل من سنة، تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة.

** الخروف عمر سنة، تكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكله وكبر حجمه.

** الخروف من عمر سنة نصف إلى سنتين، يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.

** الخروف عمر 3 سنوات، يكون قد استبدل ثلاثة من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

** الخروف عمر 4 سنوات، يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.

** الخروف أكبر من 4 سنوات، يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة وتتأكل ويصفر لونه.

ضخ لحوم الضأن المجمدة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية

فيما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ لحوم الضأن المجمدة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع ضخ اللحوم الطازجة السودانية والمجمدة البرازيلية.