إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بمدينة العاشر من رمضان

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام المركز الطبي العالمي، في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.

تسيير الحركة المرورية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، باستقبال شخصين مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام المركز الطبي العالمي، في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمكان الواقعة.

وقامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.