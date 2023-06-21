سوهاج تستعد لتشغيل 30 مجمعا خدميا بقرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمة لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية «تحيا مصر» بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بحضور اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية.

تشغيل 30 مجمعا

وأكد محافظ سوهاج أهمية البدء في تشغيل 30 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة»، وإزالة كل المعوقات، لتقدم خدماتها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، حتى يشعر المواطنون بما تم إنجازه على أرض المحافظة، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وناقش الاجتماع معاينة عدد من المجمعات على أرض الواقع بمركزي المنشأة ودار السلام، حيث تبين وجود بعض الملاحظات، وجاري العمل على تلافيها، ووجه المحافظ باستكمال أعمال المعاينات على الطبيعة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بعدم فتح المبنى للعاملين لحين الانتهاء من أعمال الواجهات، وتلافي ملاحظات اللجنة خلال مرورها على المجمعات.

الانتهاء من الأعمال الفنية

وتناول الاجتماع مناقشة الانتهاء من الأعمال الفنية للكهرباء ومياه الشرب بالمجمعات، بمراكز المنشأة، ودار السلام، وجرجا، حيث سيتم فرش تلك المجمعات في أول يوليو المقبل، ووجه المحافظ بضرورة استلام مباني المجمعات بالثلاث مراكز كاملة التشطيب والبدء في أعمال الفرش والأثاث.

تجهيز المجمعات بالأثاث

ومن جانبه، أوضح محمد جمال القصير، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تسليم فرش المجمعات للوحدات المحلية في أول يوليو المقبل، وسيتم البدء بمركز دار السلام، ثم مركز المنشأة، ثم مركز جرجا، مشيرا إلى بدء العمل في المجمعات بعد الفرش بداية شهر أغسطس المقبل، وتواجد الموظفين.