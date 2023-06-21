خالد الجندي يشرح معنى «لبيك اللهم لبيك»: إقامة دون تزحزح (فيديو)

شرح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معنى عبارة «لبيك اللهم لبيك» التي يرددها الحجاج، موضحًا: «لبيك أي استقامة وثبات، لبّب بالمكان، أي سكن به واستقر به وأقام عليه، نتحدث عن ثبات على الإقامة بغير تزحزح أو نكوص على القدمين».

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة dmc: «الحجاج يقولون أيضا إن الحمد والنعمة لك والملك.. أنظر إلى 3 أشياء، الحمد والنعمة والملك، أي أنه لا يحمد أحد إلا الله، والنعمة لا تأتي إلا من الله، والملك لا يأتي إلا من الله».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عندما تحمد الله تأتيك منه عز وجل نعمة وملك، ولن تأتي النعمة ولن يأتي الملك إلا إذا قمت أولا بحمد الله».

وأوضح أن باب الرزق والعطاء هو الحمد الله: «الناس الطيبون عندما تسألهم عن أحوالهم لن يذكروا إلا كلمة الحمد، فيقولون الحمد لله.. وآخر دعواهم أنِ الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله يكون في الأولى والآخرة، وإذا كنت صادقا مع الله في حمدك أعطاك نعمة وملكا».