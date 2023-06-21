رئيس جامعة بنها يكرم فريق عمل منظومة البصمة الإلكترونية

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية

واستهل الدكتور جمال سوسة الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس جامعة بنها بقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات، كما قدم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة صوم الرسل أعاده الله عليهم بالخير والسلام.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والخروج بها بشكل منظم، والعمل كفريق واحد من أجل مصلحة الجامعة وأبنائنا الطلاب، موجها بمتابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان النتائج خاصة فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية.

ووجه بمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

جهود الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وثمن الدكتور جمال سوسة خلال الجلسة جهود الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا أنها من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والكليات على الجهود المبذولة ودورهم في تنفيذ فعاليات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع من خلال القوافل المجتمعية المتنوعة التي يتم مشاركة طلاب الجامعة بها لدعم روح الولاء والانتماء لديهم.

تكريم فريق عمل منظومة البصمة الإلكترونية

وخلال مجلس الجامعة كرم رئيس جامعة بنها فريق عمل منظومة البصمة الإلكترونية على مستوى إدارة الجامعة والكليات وقدم رئيس الجامعة الشكر نيابة عن مجلس الجامعة لفريق العمل المختص بتطبيق منظومة البصمة الإلكترونية على مستوى إدارة الجامعة والكليات، مشيرا إلى أن البصمة الإلكترونية ساهمت في انتظام وحضور وانصراف العاملين بالجامعة مما أدى إلى زيادة الكفاءة وتحسين الأداء بالجامعة، والوصول لمعايير الجودة الشاملة.